Спасенный из под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин очнулся в больнице

Десятимесячный младенец, чудом уцелевший под обломками дома в городе Магнитогорск, очнулся в больнице. С данным заявлением выступила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Министр рассказала средствам массовой информации о том, что маленький Ваня пришел в себя и уже активно реагирует на окружающих, общается с мамой. Состояние ребенка становится стабильным. Малыш перешел на самостоятельное дыхание два дня назад. Вероника Скворцова также отметила, что у ребенка появляется голос, он начинает плакать, что является признаком улучшения его состояния.

Поврежденная ножка у Вани уже также стабильна, однако процесс восстановления, по мнению министра, будет очень долгим. Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда экстренно доставили младенца, стараются сделать все возможное, что оставить мальчику ногу. Под завалами она сломалась и получила сильное обморожение.

Ранее Правда.Ру писала о том, что в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного дома из-за взрыва бытового газа.

Источник фото: социальные сети

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