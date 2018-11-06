В российском сегменте МКС сломался управляющий компьютер

В российском сегменте Международной космической станции сломался один из компьютеров, отвечающий за управление космической станцией. Всего таких компьютеров на борту, отметим, три.

Об этом средствам массовой информации стало известно от анонимного источника в органах Соединенных Штатов Америки, что осуществляют контроль за деятельностью МКС. Сообщается, что на данный момент специалисты с Земли и космонавты пытаются привести аппаратуру, что называется, "в чувство", но она пока не поддается.

Известно также о том, что два оставшихся в строю компьютера работают исправно, в штатном режиме.

Международная космическая станция — совместный международный проект. Помимо Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, в нем принимают участие целых двенадцать государств — Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция и Швейцария.

Отметим, что это не первое чрезвычайное происшествие на борту МКС в текущем году. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские космонавты обнаружили на борту МКС дыру в несколько миллиметров. Ничуть не испугавшись, один из них заткнул дыру пальцем. Позже подоспели другие члены экипажа и заклеили дыру капроновой лентой.

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