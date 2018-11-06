СМИ: задержаны неонацисты, планировавшие убить Макрона

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает один из французских телеканалов "BFM TV".

Согласно предоставленной французским телеканалом информации, операцию по задержанию особо опасных преступников проводило Главное управление внутренней безопасности Франции. Сообщается, что все преступники придерживаются радикальных неонацистских взглядов.

Отметим, что расследование в адрес подозреваемых французские правоохранительные органы начали после того, как в адрес Эммануэля Макрона начали поступать угрозы.

То, что президент Франции стал объектом недовольства у лиц, придерживающихся крайне радикальных взглядов, в общем-то, неудивительно. Эммануэль Макрон является ярым приверженцем глубокой евроинтеграции, сближения с Соединенными Штатами Америки и неоднократно выступал с критикой в адрес Венгрии и других стран Восточной Европы, что не хотели принимать на своих территориях беженцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эммануэль Макрон решил сорвать встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Париже. Средства массовой информации сообщают о том, что он якобы уже позвонил в Вашингтон и Москву, попросив тамошних политических лидеров не проводить саммит в столице Франции.

Фото: Police Nationale

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