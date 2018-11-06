В Москве покушались на бизнесмена из списка Forbes

В Москве неизвестные расстреляли автомобиль бизнесмена Олега Бурлакова.

По словам источника в столичных правоохранительных органах, Олег Бурлаков сам обратился в полицию за помощью. Как рассказал российский бизнесмен, поздним вечером к его автомобилю подошел мужчина. Приблизившись, злоумышленник окликнул его. Бурлаков опустил стекло. Неизвестный внезапно достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону бизнесмена. Тому повезло — он не пострадал. Незадачливый киллер выпустил пули в корпус автомобиля.

По факту случившегося следственными органами Москвы проводится проверка. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно журналу "Forbes", 69-летний Олег Бурлаков занимает 158-ое место в списке двухсот самых богатых бизнесменов России. Состояние российского бизнесмена оценивается в целых 650 миллионов долларов. Заработал Бурлаков его благодаря своей компании "Стройлесбанк".

Олегу Бурлакову принадлежит одна из самых больших парусных яхт в мире стоимостью в 250 миллионов евро. 106-метровая посудина носит название "Черная жемчужина".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прямо в вестибюле столичного метрополитена полицейский застрелил напавшую на него собаку.

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