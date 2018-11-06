Московский полицейский застрелил натравленную на него собаку

В столичном метрополитене страж порядка застрелил собаку на глазах у толпы.

В вечернее время в вестибюль метро зашел мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения и перепачканной, грязной одежде. Также с ним была собака без намордника и повадка. Забеспокоившиеся прохожие сообщили об этом полицейскому, который незамедлительно отреагировал на происходящее. Страж порядка сделал замечание мужчине и стал выводить его из вестибюля станции, когда вдруг тот натравил на него свою собаку.

Собака оказалась хорошо выдрессированной — она тут же стала лаять, скалиться и кидаться на полицейского и прохожих. Сотруднику полиции не оставалось ничего другого, кроме как застрелить пса. Та от полученного ранения в область живота скончалась.

Любопытно, но мнения пользователей социальных сетей по поводу данного инцидента разделились. Большинство, конечно, говорит о том, что страж порядка поступил правильно, ведь он защищал себя и всех граждан в округе. Но нашлись и те, кто утверждает, будто правда не на его стороне. Одна девушка в комментариях под новостью написала, что ей "жалко собачку".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что два московских служителей правопорядка получили реальные сроки за то, что арестовали жителя столицы. Тот сделал им замечание — полицейские курили в неположенном месте.

Фото: facebook. com

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