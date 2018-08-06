Журналиста уволили за фото Путина в гараже под Курганом

Журналиста Андрея Выползова, проработавшего в одном из известных федеральных изданий порядка 16 лет, недавно уволили. Поводом стала публикация им в своем аккаунте в социальной сети Facebook поста, в котором Выползов рассказал о хранящейся на мясокомбинате в Чистозерье статуи президента Российской Федерации Владимира Путина.
Наполненная иронией и сарказмом публикация Выползова появилась на его странице в конце июля. Журналист назвал трехметровую статую Путина элементом пропаганды новейшей истории России. По словам Выползова, от одного только вида статуи ему стало не по себе.
По словам журналиста, статую действующего президента России не стали устанавливать на главной площади города, а оставили на хранение в одном из цехов местного мясокомбината. Зрелище, уверяет Выползов, весьма любопытное — вокруг суетятся рабочие, делают свою работу, а за ними с "добрым металлическим прищуром" приглядывает российский президент.
По сообщению целого ряда средств массовой информации, журналиста Андрея Выползова обвинили в саморекламе за счет использование образа Владимира Путина.
Под публикацией мнения комментаторов разделились. Одни утверждают, что возводить памятники при жизни — дурной вкус, другие же придерживаются мнения, что Владимир Путин этого пока не заслужил. Третье памятником восхищаются и отмечают его красоту.
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