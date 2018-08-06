Московского школьника убил самособранный игровой компьютер

В Москве при трагических обстоятельствах погиб 14-летний школьник. Его ударил током системный блок компьютера, который подросток собирал в домашних условиях.

По словам родителей и друзей школьника, он сызмальства интересовался компьютерами, техникой и электроникой. Отец и мать его не видели в хобби ничего дурного и не предполагали, что увлечение будет стоить их сыну жизни.

Известно, что на днях школьник приобрел в магазине комплектующие и сам принялся собирать системный блок. Когда случилась трагедия, в квартире была лишь старшая сестра парня.

Несобранный до конца компьютер был подключен к сети. Подросток, судя по всему, дотронулся до его внутренностей и получил мощнейший удар током. Сестра вызвала медиков, но подъехавшая спустя буквально пару минут машина "скорой помощи" не смогла спасти жизнь мальчику — не дефибриллятор, ни укол адреналина не помогли. По словам медиков, школьник умер мгновенно. "Завести" сердце несчастного так и не удалось.

Сообщается, что родители мальчика буквально убиты горем и готовятся к похоронам. Следственный комитет Российской Федерации же тем временем изъял злополучный системный блок. В ведомстве попытаются выяснить, что же именно стало причиной смерти несовершеннолетнего.

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