В провинции всплыл огромный памятник Сталину

В крохотном уральском городке Куса на дне обмелевшего водоема обнаружили памятник Сталину. По сообщениям местных средств массовой информации, воду в пруду спустили для ремонта дамбы.

Фото: газета Жизнь района

На дне оказались фрагменты памятника, разрушенного и выброшенного в пруд в середине прошлого века. Обнаружив любопытную находку, жители городка решили памятник достать и сдать в музей, но тот на следующий день исчез.

Находку, оказывается, присвоили себе местные активисты. У них имеется собственное мнение по поводу дальнейшей судьбы памятника.

Как сообщили местные краеведы, много лет назад неподалеку от пруда был сквер. В нем — как и положено тогдашнему времени, памятник вождю. В 1961 году неизвестные опрокинули его и сбросили на дно пруда.

По словам знатоков истории, вряд ли памятник отличается какой-либо культурной ценностью. Он относится к так называемой типовой массовой застройке. Таких памятников, заявляют уральские краеведы, десятки на постсоветском пространстве.

Очевидно, однако, что место находке в городском музее. Не каждое провинциальное культурное учреждение может похвастаться постаментом с такой интересной и нетривиальной историей. Осталось только договориться с местными активистами, которые его куда-то уволокли.