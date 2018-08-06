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Источник Правда.Ру

Соцсети: небо не держит самолеты с фашистским крестом

Происшествия

В Швейцарии в результате крушения самолета "Юнкерс" погибли 20 человек. Самолет разбился неподалеку от пика Сеньяз на высоте более двух тысяч метров. Правоохранительные органы Швейцарии приступили к расследованию, но причины катастрофы пока неизвестны.

Соцсети: небо не держит самолеты с фашистским крестом. 390464.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Благодаря характеру распределения обломков прокуратура сделала вывод, что самолет рухнул на землю вертикально на очень высокой скорости. Все, кто были на борту, погибли. Это 17 пассажиров и 2 члена экипажа.

Отметим, что раритетный "Юнкерс" выпустили аж в 1939 году. Хотя прокуратура заявляет, что вряд ли причиной крушения может быть возраст самолета. По словам сотрудников ведомства, ничего страшного в полетах на столь старых самолетах нет, если их хорошо содержали и вовремя ремонтировали.

Некомпетентность либо неопытность пилотов также не были причиной гибели двух десятков человек. Один из пилотов налетал за свою карьеру порядка тысячи часов и даже служил в ВВС Швейцарии. Второй пилот, пусть и не служил в армии, тоже довольно опытен — он за время своей работы за штурвалом провел в общей сложности 250 часов.

Расследование крушения может затянуться. Дело в том, что на борту "Юнкерса" отсутствовал черный ящик, что мог пролить свет на таинственную авиакатастрофу.

Пользователи социальных сетей же придерживаются собственного мнения относительно причин авиакатастрофы. По их словам, все дело в фашистском кресте, изображенном на борту старенького "Юнкерса". Дело в том, что до того, как начал перевозить пассажиров, самолет участвовал в съемке фильмов о Второй мировой войне и реконструкциях давешних битв.

Telegram-канал "Медиатехнолог" заявляет: "Может, не хрен с фашистскими крестами летать? Высшие силы не обмануть — они помнят, что таких надо землить".

Недавно в подмосковном Дракино разбился легкомоторный самолет. Оба пилота погибли. На борту рухнувшей машины также присутствовала фашистская символика. Самолет участвовал в военных реконструкциях.

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Что надо знать, садясь в самолет
Темы самолет Швейцария Третий рейх аваикатастрофа
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