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Источник Правда.Ру

Турист из Литвы попытался захватить "Аврору" и выстрелить по Зимнему

Происшествия

Литовский турист совершил попытку проникновения на крейсер "Автора" в Санкт-Петербурге. Как сообщают очевидцы, уроженец голода Клайпеда кричал, что намеревается выстрелить в Зимний дворец и устроить новую революцию в Российской Федерации.

Турист из Литвы попытался захватить
фото: mil.ru

Стоит отметить, что для иностранца с историей государства российского прибалтиец знаком неплохо. Да вот только революции у него толком не вышло. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего подданного Литвы и отдали карете скорой помощи, что доставила горе-революционера в психиатрическую клинику.

Напомним, что крейсер "Аврора" стал одним из символов Октябрьской революции после того, как в 1917 году он дал холостой выстрел, означающий призыв к штурму Зимнего дворца. Сейчас корабль стоит на приколе у Петроградской набережной Cеверной столицы, являясь памятником отечественному кораблестроению.

Что интересно, это далеко не первое "покушение" на крейсер. Так, в сентябре года минувшего корабль захватили граждане в костюмах клоунов. Они назвали себя активистами антивоенного движения "Клоунского государства".

Захватывали "Аврору" и пираты. Шесть лет назад несколько активистов под видом обычных туристов пробрались на корабль, а чуть позже — влезли на мачту, где повесили пиратский флаг и баннер с лозунгом "Долой нищету". Потребовалось пять долгих часов, чтобы психологу МЧС удалось уговорить дебоширов спуститься. Протоколы за мелкое хулиганство — такой итог ждал эту своеобразную акцию.

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Темы Россия Аврора революция Зимний дворец Санкт-Петербург
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