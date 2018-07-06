В центре Москвы обокрали заснувшего на лавке певца Сергея Пенкина...Или нет?

Несколько федеральных СМИ, ссылаясь на сообщение агентства "Москва", написали о том, что Сергея Пенкина обокрали в центре столицы в то время, когда он спал пьяным на лавочке.
"Московский комсомолец" опубликовал материал, в котором рассказал, что Пенкин якобы отмечал победу сборной России над Испанией в одной из "Шоколадниц". В кафе он пришел с молодым человеком. Вместе с ним они пили водку и веселились до утра.
По данным "МК", персонал заведения якобы заметил, что спутник Пенкина спиртное не употреблял, а только делал вид. Потом мужчины покинули кафе и пошли посидеть на лавочке в районе Кузнецкого моста.
Именно здесь, как утверждает агентство "Москва", и случилось ограбление в тот момент, когда артист заснул. Очнувшись, он понял, что у него пропали iphone X, золотые цепочка с крестиком и иконкой, часы. Пропажу, явившийся в отделение полиции Пенкин, оценил в 1 миллион 10 тысяч рублей.
Только вот сам певец информацию о своем ограблении отрицает.
"Госссподи, что за бред такой. Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то", - так прокомментировал ситуацию Сергей Пенкин телеканалу "360".
Теперь неясно, был ли ночной загул Пенкина правдой, или все же это очередной громкий выдуманный инфоповод.
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