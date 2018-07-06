МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида

Женщина пыталась реализовать лекарство через сеть Интернет. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили ее в торговле психотропными препаратами.

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Инцидент вызвал настоящий резонанс и бурную огласку в средствах массовой информации. В данный момент уголовное дело против Екатерины Конновой закрыто. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев дал подчиненным указание подробнее разобраться в ситуации и установить, что именно подтолкнуло гражданку к продаже сильнодействующего лекарства.

Ситуация нашла отклик и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данный инцидент. Песков признал, что формально, женщина, конечно, нарушила российское законодательство, но на эту ситуацию стоит посмотреть с разных точек зрения и не применять к ней формальный подход. Так, по мнению Дмитрия Пескова, у семьи, должно быть, просто-напросто выявился какой-то излишек лекарства, и она решила его реализовать в целях экономии семейного бюджета.

Напомним, что Екатерина Коннова приобрела для шестилетнего сына, страдающего ДЦП и эпилепсией, сильнодействующий препарат с седативным и успокоительным эффектом. В какой-то момент ребенок перестал нуждаться в лекарстве, и женщина решила продать его. Покупателями же оказались сотрудники внутренних дел, которые и выдвинули ей обвинения.

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