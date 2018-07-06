МВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалида

Женщина пыталась реализовать лекарство через сеть Интернет. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили ее в торговле психотропными препаратами.
Инцидент вызвал настоящий резонанс и бурную огласку в средствах массовой информации. В данный момент уголовное дело против Екатерины Конновой закрыто. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев дал подчиненным указание подробнее разобраться в ситуации и установить, что именно подтолкнуло гражданку к продаже сильнодействующего лекарства.
Ситуация нашла отклик и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данный инцидент. Песков признал, что формально, женщина, конечно, нарушила российское законодательство, но на эту ситуацию стоит посмотреть с разных точек зрения и не применять к ней формальный подход. Так, по мнению Дмитрия Пескова, у семьи, должно быть, просто-напросто выявился какой-то излишек лекарства, и она решила его реализовать в целях экономии семейного бюджета.
Напомним, что Екатерина Коннова приобрела для шестилетнего сына, страдающего ДЦП и эпилепсией, сильнодействующий препарат с седативным и успокоительным эффектом. В какой-то момент ребенок перестал нуждаться в лекарстве, и женщина решила продать его. Покупателями же оказались сотрудники внутренних дел, которые и выдвинули ей обвинения.
Читайте также:
Лекарства в России — непробиваемое лобби?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Действительно ли прогноз Bank of America Corp. о повторении кризиса 1990-х годов может сбыться? Эксперт объяснил, почему такое вполне возможно.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Как ни стараются в верхах подсластить горькую пилюлю повышения пенсионного возраста, у россиян понимания реформа до сих пор не вызывает.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".