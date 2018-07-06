Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне

Представитель офицерского состава одной из подмосковных воинских частей Олег Леонтьев обвиняется в гибели солдата-срочника. На суде офицер попросил не лишать его свободы, а отправить воевать на территорию Сирийского государства.

Фото: mil.ru

Так, по мнению Леонтьева, он принесет Российской Федерации больше пользы, нежели за решеткой. Тем более, уверяет офицер, он уже участвовал в военных действиях. Леонтьев проговорился, что было это в государстве по соседству с Сирией, но отметил, что официально российских военных там не было.

О какой именно стране идет речь, Леонтьев умолчал. Отметим, что Сирия граничит с целым рядом государств, на территории которых в последнее десятилетие не наблюдается как такового мира и спокойствия — это и Иордания, и Ирак, и Ливан. Таким образом, Олег Леонтьев чуть не проболтался о некоей секретной военной операции Российской Федерации.

Офицера Олега Леонтьева обвиняют в превышении должностных полномочий. Как установило следствие, в январе прошлого года Леонтьев отдал приказ неопытному новобранцу Илье Горбунову проехать на танке по покрытому слоем льда мосту. Отмечается, что у танка не работали тормоза, о чем Леонтьеву якобы было известно. Все закончилось тем, что танк слетел с моста, упал в реку и затонул. Солдат-срочник Илья Горбунов погиб.

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