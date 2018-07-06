Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне

Происшествия

Представитель офицерского состава одной из подмосковных воинских частей Олег Леонтьев обвиняется в гибели солдата-срочника. На суде офицер попросил не лишать его свободы, а отправить воевать на территорию Сирийского государства.

Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне. 389141.jpeg
Фото: mil.ru

Так, по мнению Леонтьева, он принесет Российской Федерации больше пользы, нежели за решеткой. Тем более, уверяет офицер, он уже участвовал в военных действиях. Леонтьев проговорился, что было это в государстве по соседству с Сирией, но отметил, что официально российских военных там не было.

О какой именно стране идет речь, Леонтьев умолчал. Отметим, что Сирия граничит с целым рядом государств, на территории которых в последнее десятилетие не наблюдается как такового мира и спокойствия — это и Иордания, и Ирак, и Ливан. Таким образом, Олег Леонтьев чуть не проболтался о некоей секретной военной операции Российской Федерации.

Офицера Олега Леонтьева обвиняют в превышении должностных полномочий. Как установило следствие, в январе прошлого года Леонтьев отдал приказ неопытному новобранцу Илье Горбунову проехать на танке по покрытому слоем льда мосту. Отмечается, что у танка не работали тормоза, о чем Леонтьеву якобы было известно. Все закончилось тем, что танк слетел с моста, упал в реку и затонул. Солдат-срочник Илья Горбунов погиб.

Читайте также:

Сколько стоит жизнь солдата? | Правда. Ру

Назарбаев, Буш и Далай-лама - космические братья Назарбаев, Буш и Далай-лама - космические братья

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Осенний призыв - идти или уклоняться?
Темы армия Сирия война
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Назарбаев, Буш и Далай-лама - космические братья
Криптобиржи
Payperblock: фриланс под защитой блокчейна
Армия России
Снайперские "секреты", или Как спецприемами блокируют противника
Читательский топ
Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте
Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев
Новости Все >
Советская межпланетная станция рухнет на Землю
Названы фразы, которые нельзя говорить непослушным детям
Названа причина спасения Скрипалей от гибели
Утопивший солдата в танке офицер проговорился о тайной войне
Трамп и Путин встретятся в резиденции русского императора
Трамп обрушился на Германию из-за России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте

Действительно ли прогноз Bank of America Corp. о повторении кризиса 1990-х годов может сбыться? Эксперт объяснил, почему такое вполне возможно.

Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте
Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах
Европа
Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах
Политика
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Министерство обороны
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"

В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Политика
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Министерство обороны
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Политика
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Общество
Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой

Как ни стараются в верхах подсластить горькую пилюлю повышения пенсионного возраста, у россиян понимания реформа до сих пор не вызывает.

Зреет бунт: 89% россиян возмущены пенсионной реформой
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Общество
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Общество
Минтруда хочет заставить работодателей премировать некурящих
Политика
Путина на пенсионную реформу уговорили Кудрин и Кириенко
Соломон Соловьев Назарбаев, Буш и Далай-лама - космические братья Соломон Соловьев Сергей Лебедев Как из нас делают осликов Иа Сергей Лебедев Айдын Мехтиев Двойная игра Лукашенко... Против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Подтвержден трагический прогноз о грядущем дефолте
Китай объявил о начале крупнейшей торговой войны
Китай объявил о начале крупнейшей торговой войны
Доллар ждет золотой удар и обесценивание
Киев признал массовый отдых украинцев в Крыму
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Президент Сербии подколол Порошенко, рассказав о его успехах
Киев мечтает ввести в Москву "мощного украинского солдата"
Поэт Рубинштейн рассказал, почему ему дурно от побед сборной России
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"

В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Мир
Чемпионат в России: много эмоций и немного харассмента
Fake news для нужных политических решений
Мир
Fake news для нужных политических решений
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Мир
Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке
Выбор Турции требует уважения к себе
Ближний Восток
Выбор Турции требует уважения к себе
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
Евросоюз
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался