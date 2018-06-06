Режиссер фильмов об АТО оставил видео своей смерти

Тело украинского режиссера документальных фильмов обнаружила его подруга. Леонид Кантер покончил с собой, забравшись в железную бочку для воды. По факту гибели 36-летнего уроженца Киева возбуждено уголовное дело.

Фото: личное фото Леонида Кантера на facebook.com

На месте происшествия полиция обнаружила автомат.

Позже появилась информация, что в руках полицейских имеется запись, сделанная самим Леонидом Кантером. Как заявили полицейские, Кантер снял весь процесс самоубийства на камеру. Из-за того, что имеется видеозапись произошедшего и было обнаружено огнестрельное оружие, заключение судмедэксперта говорит о том, что это было именно самоубийство, заключили в органах внутренних дел Украины.

Леонид родился в Киеве, работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины. Основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла более 50 короткометражных и документальных фильмов, в том числе — документальный фильм "Добровольцы Божьей четы" о бойцах Правого сектора.

Близкие режиссера рассказали, что в последнее время Леонид Кантер проводил очень много времени над сценарием нового фильма и вот-вот собирался уехать во Францию. Друзья также говорят о том, что у Кантера не было причин для самоубийства — на него никто не оказывал какого-либо давления, у мужчины не было долгов, он не жаловался на жизнь. Хотя подруга, видевшаяся с ним за день до случившегося, заявила, что у него были "очень усталые глаза".

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