Собачники в панике: догхантеры придумали зверский способ убийства псов

В Ханты-Мансийском автономном округе неизвестные разбросали по улицам куски сала, нашпигованные иголками. Цель сего действия — убийство бездомных собак.

Как говорят очевидцы, от рук догхантеров уже погибли несколько собак. Одну из жертв нашли прямо около злополучного куска сала, полного острых игл. Местная жительница рассказала, что пес хоть и бездомный, но добрый и ласковый. Его периодически подкармливали, рассказывает женщина, поэтому людям он доверял.

Кусочки нашпигованного сала разбросали неподалеку от храма по улице Гагарина в Ханты-Мансийске. Обнаружившие ужасную находку граждане выложили пост с фотографией в социальную сеть ВКонтакте, где тут же нашлись те, кто готов защитить бездомных псов. Один из мужчин даже предложил неизвестным, что придумали такой изощренный способ убийства животных, встретиться с ним вечером в указанное время около этого самого храма.

Догхантерами называют себя лица, что занимаются уничтожением бездомных собак. В России движение зародилось не так давно — в 2006 году с инициативой отстреливать и травить безнадзорных псов в сети выступил профессор заведующий кафедрой социальной работы и социального управления московского РГУТиС, доктор философских наук Владислав Добрынин. В последующие годы наблюдается значительный рост популярности движения.

Причиной появлений догхантеров считается апатичность и нерешительность муниципальных властей в отношении отлова бездомных собак, которые, по мнению догхантеров, представляют для населения большую опасность.

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