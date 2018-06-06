Бурятские почтальоны подменили шубу на две бутылки

Сотрудники почтового отделения Бурятии подменили шубу за сто тысяч, отправляемую в Петербург, двумя бутылками спиртного.
История началась весной 2014 года, когда женщина решила отправить ценную вещь по почте. После составления описи сотрудник отправил посылку по требуемому адресу. Но когда коробку открыли в Петербурге, шуба в ней превратилась в 2 бутылки спиртного. После проверки выяснилось, что коробку вскрывали, а потом запечатывали снова.
Первый суд лишь частично удовлетворил требования отправительницы: почта должна была заплатить менее 4 000 рублей, а также компенсацию и штраф за моральный вред 15 000 рублей. Это решение не устроило женщину, и она обратилась в высшую инстанцию, где с "Почти России" уже взыскали всю цену пропавшей посылки, а также увеличили сумму компенсации и штрафа до 63 000 рублей.
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