Должница-грубиянка "накричала" себе срок в колонии

Жительницу Камышинска приговорили к 2 годам и десяти месяцам колонии-поселения за неподобающее поведение с судебными приставами. Женщина сняла жилье у должницы, к которой и приходили сотрудники.
Квартирантка была груба с представителями власти: кричала, оскорбляла и грозила неведомыми карами. Это поведение привело жительницу Камышинска на скамью подсудимых. После разбирательств судья признал женщину, которая не имела права находиться в квартире и говорить подобным образом с приставами, виновной и посчитал адекватным наказанием срок в колонии-поселении.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщина находится на воле. У нее на попечении ребенок, положенное наказание она начнет отбывать, когда ему исполнится 14 лет.
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