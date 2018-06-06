Раскрыты шокирующие подробности покупки поста в руководстве МВД

Фото: СК РФ

Следственный комитет Российской федерации приоткрыл завесу тайны над делом о "покупке" поста главы Министерства внутренних дел Дагестана. Сделка стоила два миллиона долларов. Как говорится на официальном сайте Следкома, помимо Магомеда Хизриева задержаны еще пятеро человек.

Вся эта группа людей подозревается в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере, а также посредничестве во взяточничестве.

Как сообщает следствие, весной 2017 года Магомед Хизриев передал соучастникам два миллиона долларов Соединенных штатов Америки, необходимых для совершения сделки. По словам посредников, деньги предназначались для назначения Хизриева на пост главы МВД Дагестана.

Планы сообщников стали известны сотрудникам Федеральной службы безопасности, Следственному комитету Российской федерации и управлению экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Злоумышленников задержали и доставили к следователю, в квартирах, где они проживают, были проведены обыски.

5 июня стало известно о задержание самого Магомеда Хизриева, начальника оперативно-розыскной части по линии собственной безопасности МВД по Республике Дагестан. Как сообщает следствие, деньги предназначались человеку из руководства Главного управления собственной безопасности. Именно через эту структуру проходят все кадровые вопросы подобного уровня и согласовываются назначения на высокие должности, отметили в ведомстве.

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