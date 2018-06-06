Пилоты American Airlines посадили самолет с разбитым носом

Лайнер американской авиакомпании American Airlines во время внутреннего перелета попал в шторм и получил сильные повреждения в носовой части.

Фото: страница Holly Rush в Facebook

По данным Airline Ratings, борт следовал из Сан-Антонио (Техас) в Финикс (Аризона), когда внезапно начался сильный ураган с грозой.

Пассажиры рассказали, что после вылета борт лайнера начало трясти, за иллюминатором сверкали молнии и град бил по воздушному судну.

В итоге самолет совершил аварийную посадку в городе Эль-Пасо. Из пассажиров и экипажа никто не пострадал, однако сотрудники зафиксировали сильные повреждения обтекателя лайнера и лобового стекла.

"Правда.Ру" ранее сообщила о том, что в 2017 году два Boeing 747 получили повреждения в сильном шторме, который обрушился на США. Также урон получили несколько самолетов RC-13.

E4-B Boeing 747s известны в мире как "ядерные чемоданчики" президента США. Всего в стране четыре таких борта, каждый из них в случае необходимости может провести в небе несколько дней. Построили их во времена "холодной войны" на случай ядерного удара. "Два самолета E4-B Национального оперативного центра, базирующиеся на авиабазе "Оффут", получили повреждения в результате шторма", - сообщил представитель командования ВВС США Пэт Райдер.

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