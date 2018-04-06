Хаос в продуктовом магазине вызвал панику в соцсетях

В краснодарском супермаркете сети "Магнит" рухнул массивный стеллаж с напитками, чем изрядно напугал россиян.

Видео происшествия было обнародовано на странице "Типичный Краснодар" в Instagram. Комментаторы пришли к выводу, что магазин находится на улице Московской, 142, и недавно прошел реконструкцию.

При этом было высказано предположение, что виза за инцидент лежит на сотрудниках магазина: "Мерчендайзеры и маркетинг выкладку учили, физику не учили".

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что все могло быть гораздо хуже, если бы рядом со стеллажом в момент обрушения находились дети: "Убило бы намертво. Хай Бог милует", "Спасибо, +1 к фобиям".

Сообщается, что ненадежные стеллажи уже демонтированы и заменены. "Правда.Ру" ранее информировала о том, что сотрудники магазинов "Магнит" и "Магнолия" заявили о сбоях в работе кассового оборудования.

О такой же проблеме сообщили на заправках "Газпром нефти". Как пояснили в налоговой службе, зафиксированы проблемы с оборудованием от компаний АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ «Измеритель".

При этом сообщается, что в случае технического сбоя после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. Тогда пользователи кассовых терминалов не привлекаются к административной ответственности.

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