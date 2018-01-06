В интернете появилось видео столкновения двух самолетов в аэропорту в Торонто.
В результате инцидента на взлетно-посадочной полосе один лайнер загорелся.
Это произошло после того, как Boeing 737-800 на подъезде к трапу задел другое судно.
Отмечается, что на борту Boeing находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были экстренно эвакуированы.
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Во втором самолете в момент столкновения никого не было. Пожарные немедленно отреагировали на возгорание и потушили пламя.
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