Видео столкнувшихся самолетов появилось в инете

В интернете появилось видео столкновения двух самолетов в аэропорту в Торонто.

В результате инцидента на взлетно-посадочной полосе один лайнер загорелся.

Это произошло после того, как Boeing 737-800 на подъезде к трапу задел другое судно.

Отмечается, что на борту Boeing находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были экстренно эвакуированы.

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Во втором самолете в момент столкновения никого не было. Пожарные немедленно отреагировали на возгорание и потушили пламя.