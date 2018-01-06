Житель Екатеринбурга позвонил в местное управление МВД и потребовал, чтобы полицейские перевели ему на счет миллион рублей. В противном случае обещал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш, сообщает Лайф.
"Минера" задержали сотрудники ФСБ и полиции. 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга, известный в определенных кругах по прозвищу Бакса, пояснил, что всего лишь пошутил, будучи пьяным. Такая "шутка" обойдется ему в несколько лет свободы.
Впрочем, Баксе не привыкать. Ранее он был судим за грабежи и кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью. Он уже помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту "Заведомо ложного сообщения о террористическом акте".
Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что житель Казани разгадал алгоритм атак "телефонных террористов". 21-летний Святогор Осинин заявил, что Россию ждет новая волна эвакуаций по анонимным звонкам с сообщениями о заложенных в общественных местах взрывных устройствах.
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