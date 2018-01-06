В России начались задержания "телефонных минеров"

Житель Екатеринбурга позвонил в местное управление МВД и потребовал, чтобы полицейские перевели ему на счет миллион рублей. В противном случае обещал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш, сообщает Лайф.

"Минера" задержали сотрудники ФСБ и полиции. 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга, известный в определенных кругах по прозвищу Бакса, пояснил, что всего лишь пошутил, будучи пьяным. Такая "шутка" обойдется ему в несколько лет свободы.

Впрочем, Баксе не привыкать. Ранее он был судим за грабежи и кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью. Он уже помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту "Заведомо ложного сообщения о террористическом акте".

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что житель Казани разгадал алгоритм атак "телефонных террористов". 21-летний Святогор Осинин заявил, что Россию ждет новая волна эвакуаций по анонимным звонкам с сообщениями о заложенных в общественных местах взрывных устройствах.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!