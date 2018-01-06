Правоохранительные органы Саратовской области завели уголовное дело по факту убийства на почве ревности - в классическом "любовном треугольнике", образовавшемся между женой, мужем и его новой пассией. Женщина оказалась не в силах пережить измену, о которой заподозрила по необычному поведению супруга, и добил ее тот факт, что соперницей оказалась их с мужем общая знакомая.
46-летняя обманутая дама, преисполнившись подозрений, отправилась в дом к предполагаемой любовнице своего супруга и обнаружила его там - при каких обстоятельствах, история умалчивает. Но они произвели на женщину такой эффект, что она схватила нож и несколько раз ударила в живот хозяйку квартиры, потом добралась до изменника и нанесла ему раны в грудь и живот, а после этого сорвала с халата раненой соперницы пояс и задушила им истекающего кровью мужчину.
Как сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области, женщина была задержана, ей предъявлено обвинение по статье об убийстве и грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Ее соперницу медикам удалось спасти - иначе вменяемое задержанной преступление было бы более тяжким, и речь шла бы о другом возможном приговоре.
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