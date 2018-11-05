Россиянин больше 15 лет получал пенсию своей умершей матери

О своеобразном и необычном мошенничестве стало известно сотрудникам полиции Тульской области. Местный житель больше 15 лет получал пенсию своей умершей матери.

Предприимчивый мужчина похоронил мать в другой стране, а после получал от государства деньги. Неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, если бы в дело не вмешался Интерпол. Так, зарубежные стражи правопорядка отправили своим российским коллегам свидетельство о смерти женщины. Она ушла из жизни в далеком 2001 году.

Известно, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Недавно "Правда.Ру" писала о том, что в Казахстане внезапно пропал местный житель. Родственники обратились в полицию и через какое-то время им сообщили, что нашли его тело. Близкие похоронили несчастного, а спустя несколько месяцев после похорон тот вернулся домой живым и невредимым.

В погоне за деньгами люди порой взаправду способны на многое. Зачастую они берут кредиты и займы, а некоторые из них даже отрезают себе ради этого конечности. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что после того, как уроженцу Белоруссии отказали в кредите, он отсек себе палец и бросил им в девушку-консультанта.

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