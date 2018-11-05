Россиянин больше 15 лет получал пенсию своей умершей матери

О своеобразном и необычном мошенничестве стало известно сотрудникам полиции Тульской области. Местный житель больше 15 лет получал пенсию своей умершей матери.
Предприимчивый мужчина похоронил мать в другой стране, а после получал от государства деньги. Неизвестно, сколько бы это еще продолжалось, если бы в дело не вмешался Интерпол. Так, зарубежные стражи правопорядка отправили своим российским коллегам свидетельство о смерти женщины. Она ушла из жизни в далеком 2001 году.
Известно, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".
Недавно "Правда.Ру" писала о том, что в Казахстане внезапно пропал местный житель. Родственники обратились в полицию и через какое-то время им сообщили, что нашли его тело. Близкие похоронили несчастного, а спустя несколько месяцев после похорон тот вернулся домой живым и невредимым.
В погоне за деньгами люди порой взаправду способны на многое. Зачастую они берут кредиты и займы, а некоторые из них даже отрезают себе ради этого конечности. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что после того, как уроженцу Белоруссии отказали в кредите, он отсек себе палец и бросил им в девушку-консультанта.
Читайте также:
Самые глупые и нелепые преступления | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Уже девять епархий УПЦ заявили о своей верности каноническому обшению с РПЦ. Они не испугались ультиматума Константинополя и давления украинских властей.
В Германии обсуждают, кто будет преемником Ангелы Меркель. В декабре мы узнаем имя человека, который может изменить Европу и отношения с Россией.
Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.