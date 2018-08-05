Тела журналистов, убитых в ЦАР, отправили на судебно-медицинскую экспертизу

Тела троих погибших в ЦАР журналистов из РФ направлены Следственным комитетом на судебно-медицинскую экспертизу. Проводящим ее предстоит определить, что стало причиной гибели, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.
Она пояснила, что потерпевшими по делу признали родственников военного журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Близкие уже допрошены в рамках проводимого расследования. Кроме того, для беседы вызовут соратников и знакомых убиенных, а также тех, у кого может быть информация, которая важна для расследования.
Отметим, что рейс 1144 Air France, на борту которого доставили в Москву тела убитых, приземлился в аэропорту Шереметьево сегодня, 5 августа, в 00:21.
Напомним, журналисты работали в регионе по заказу "Центра управления расследованиями" (проект Михаила Ходорковского). 31 июля появилась информация об их убийстве, тела нашли в машине, она находилась в 33 км от города Сибут в ЦАР. Ранее "Правда.ру" писала, что, по словам властей Центрально-Африканской Республики, журналистов убили, так как они сопротивлялись захвату машины, когда на ТС напали преступники.
Читайте также:
В миссии ООН опровергли данные о предоставлении водителя для российских журналистов в ЦАР
Стало известно о "странном" водителе погибших в ЦАР журналистов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Эксперт по химическому оружию Антон Уткин в видеоэфире "Правды.Ру" рассказал о своей версии отравления Скрипалей - крайне неприятной для Британии.
В центре России появляются моноэтнические поселки иностранцев, а число мигрантов-нелегалов в ЦФО почти достигло миллиона. Что со всем этим делать, ясности нет.
В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.
В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.