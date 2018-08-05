Тела журналистов, убитых в ЦАР, отправили на судебно-медицинскую экспертизу

Тела троих погибших в ЦАР журналистов из РФ направлены Следственным комитетом на судебно-медицинскую экспертизу. Проводящим ее предстоит определить, что стало причиной гибели, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Она пояснила, что потерпевшими по делу признали родственников военного журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Близкие уже допрошены в рамках проводимого расследования. Кроме того, для беседы вызовут соратников и знакомых убиенных, а также тех, у кого может быть информация, которая важна для расследования.

Отметим, что рейс 1144 Air France, на борту которого доставили в Москву тела убитых, приземлился в аэропорту Шереметьево сегодня, 5 августа, в 00:21.

Напомним, журналисты работали в регионе по заказу "Центра управления расследованиями" (проект Михаила Ходорковского). 31 июля появилась информация об их убийстве, тела нашли в машине, она находилась в 33 км от города Сибут в ЦАР. Ранее "Правда.ру" писала, что, по словам властей Центрально-Африканской Республики, журналистов убили, так как они сопротивлялись захвату машины, когда на ТС напали преступники.

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