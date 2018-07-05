Мстительный россиянин устроил Тбилиси химическую атаку

Отравление… из мести. Россиянин разлил отравляющее вещество в аэропорту Тбилиси и был задержан грузинскими правоохранительными органами.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Долго не ломаясь, Дмитрий Б. признался, что совершил преступление, чтобы отомстить обидевшему его знакомому.

Пострадали семь работников аэропорта. Случившееся имело место в в помещении касс авиакомпании "Аэрофлот". 2 июля были госпитализированы четверо сотрудников, а спустя два дня — еще трое.

Прокурор Майя Силагадзе отметила, что о степени глубины нанесенного здоровью людей вреда говорить пока рано. Нужно ждать окончания судмедэкспертизы. Однако их жизни, к счастью, ничто не угрожает.

Род отравляющего вещества общественности не назвали. Задержанному предъявлено обвинение в попытке нанесения тяжкого вреда здоровью.

Между тем аэропорты и самолеты часто становятся местами, где происходят впечатляющие инциденты.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", одно из таких происшествий имело место в столичном аэропорту Франции Шарль-де-Голль. Пассажир самолета компании Easyjet, который должен был совершить рейс из Парижа на Майорку, внезапно пришел в неистовство.

Во время полета мужчина набросился с кулаками на одного из бортпроводников. Видео с происшествием выложили на "Ютьюб".

Начало конфликта снято не было, однако известна предыстория. Вылет самолета задержали на два часа. Это, по-видимому, и переполнило чашу терпения пассажира. Прежде чем наброситься на стюарда, мужчина разговаривал с ним на повышенных тонах.

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