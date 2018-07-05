"Я не трус!": студент преодолел страх воды и утонул

Пакистанский студент утонул, желая доказать кузену, что не боится воды. Об инциденте стало известно от Daily Mail.
Шеразу Хану было 19 лет, вместе с дядей и кузеном Ясином проводил время на реке Сват. Он старался держаться подальше от воды и советовал делать это и брату. Однако Ясин лишь поддразнивал родственника, говоря, что надо быть мужчиной и не бояться.
Когда поездка подошла к концу и дядя ушел платить за гостиницу, Шераз попросил кузена снять доказательство того, что он не боится. Юноша хотел лишь подойти к краю реки, но поскользнулся на камне и упал в воду. Молодой человек не смог справиться с течением, никто из свидетелей трагедии не рискнул помочь Шеразу.
К моменту, когда приехали спасатели, юноша утонул. Его тело отнесло на 50 километров от той точки, где произошел инцидент.
Чаще всего люди тонут, желая запечатлеть себя на фоне водного потока. "Правда.Ру" сообщала, что в середине июня в РФ любовь к селфи убила мужчину. Он перебрался чрез ограду на реке Суна (карельский заповедник "Кивач") и рухнул в воду.
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