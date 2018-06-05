Видео: монахини избивают хулигана, забравшегося в женский монастырь

В Калининградской области пьяный дебошир напал на монашек женского монастыря.





Как пишут СМИ, 31-летний уроженец Гусева забрался в Свято-Елисаветинский женский монастырь под Славском (Калининградская обл.) и напал на монахинь с кулаками.

Что характерно, сестры не растерялись и дали хулигану достойный отпор. На кадрах, выложенных в YouTube-канале видно, что "бой" шёл с переменным успехом, пока дебошира не скрутил наряд полиции.

Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, которая установлена на территории обители. Там можно наблюдать, как мужчина, на котором из одежды - только шорты, врывается на территорию монастыря.

Он подбегает к одной из монашек и начинает выяснять с ней отношения. В это время ей на помощь спешат две другие монашки, находящиеся поблизости. Дело закончилось серьезной дракой, в которой никто не пострадал.

"В загадки следствия запишем вопрос: зачем уроженца Гусева занесло в женский монастырь? Статью заработал, обитель осквернил! Выпил, ну ляг поспи! ‼️Чего же вас вечно на святые места-то тянет?",- отмечают в телеграм.