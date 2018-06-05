Житель культурной столицы пойдет под суд за кражу кошки

Петербуржец пойдет под суд за кражу кошки. Об этом сообщает прокуратура города.
Следствие попытается доказать, что обвиняемый во время выставки похитил дорогое животное. Оно принадлежит к породе мейн-кун, средняя цена такого питомца — 80 000 руб. Полицейские нашли Евангелиста, так зовут украденное существо, там, где живет обвиняемый. После питомца отдали законному хозяину.
На данный момент прокуратурой Пушкинского района утверждено обвинительное заключение к гражданину 29 лет. Ему вменяется уголовное преступление "кража, совершенная с причинением значительного ущерба".
Известно, что "кошкокрад" признал себя виновным, дело направлено в суд, чтобы быть рассмотренным по существу.
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