Житель культурной столицы пойдет под суд за кражу кошки

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Петербуржец пойдет под суд за кражу кошки. Об этом сообщает прокуратура города.

Следствие попытается доказать, что обвиняемый во время выставки похитил дорогое животное. Оно принадлежит к породе мейн-кун, средняя цена такого питомца — 80 000 руб. Полицейские нашли Евангелиста, так зовут украденное существо, там, где живет обвиняемый. После питомца отдали законному хозяину.

На данный момент прокуратурой Пушкинского района утверждено обвинительное заключение к гражданину 29 лет. Ему вменяется уголовное преступление "кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

Известно, что "кошкокрад" признал себя виновным, дело направлено в суд, чтобы быть рассмотренным по существу.

Читайте также:

Незадачливый грабитель уснул после кражи телефона

В Калининградской области похитили козла