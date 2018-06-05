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Источник Правда.Ру

Провинциальных школьников наградили грамотами "великой Украины"

Происшествия

Отличную учебу уссурийского школьника оценили грамотой с украинской символикой. Инцидент произошел в школе №30.

Факт вручения попал на видео. Автор записи отметил, что на грамоте изображен украинский герб и флаг. В настоящий момент руководство проверяет сведения, где был куплен бланк, отметила заместитель директора по воспитательной части Любовь Попова.

Однако в настоящий момент, когда проходят экзамены, региональное ведомство не намерено "дергать" руководство школы.

Также автор видео, запечатлевшего необычную награду, отметил, что если хорошую учебу и поведение отмечают так, то "наверное, "це Европа" будет".

 

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Темы школа россия украина
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