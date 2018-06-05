Отличную учебу уссурийского школьника оценили грамотой с украинской символикой. Инцидент произошел в школе №30.
Факт вручения попал на видео. Автор записи отметил, что на грамоте изображен украинский герб и флаг. В настоящий момент руководство проверяет сведения, где был куплен бланк, отметила заместитель директора по воспитательной части Любовь Попова.
Однако в настоящий момент, когда проходят экзамены, региональное ведомство не намерено "дергать" руководство школы.
Также автор видео, запечатлевшего необычную награду, отметил, что если хорошую учебу и поведение отмечают так, то "наверное, "це Европа" будет".
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.
За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой