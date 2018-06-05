Паника в самолете: пассажиры выпрыгивали после шутки о бомбе

Заявление пассажира о заложенном в самолете взрывном устройстве вызвало панику на борту. Люди выпрыгнули на крылья лайнеры, из-за этого 10 человек пострадали. О происшествии пишет Asia One.
Происшествие случилось в индонезийском аэропорту перед взлетом самолета тайской бюджетной компании Lion Air. Один из членов экипажа повздорил с путешественником, и последний в гневе решил заявить о бомбе.
О случившемся доложили пилоту, а всем остальным рекомендовали не паниковать. Однако один из путешественников самостоятельно открыл аварийную дверь и прыгнул на крыло. Это подтолкнуло окружающих: люди последовали примеру, некоторые получили травмы.
Путешественника, что не сумел справиться с негативными эмоциями, сняли с рейса. Ему грозит тюремное заключение. Также наказание ждет и пассажира, сломавшего дверь. По словам управляющего аэропортом, так поступать запрещено.
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