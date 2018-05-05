Китай борется с США лазерными указками?

МИД Китая отверг обвинения Америки об использовании лазерных указателей для ослепления военных пилотов США при посадке на авиабазе в Джибути. «Эти обвинения беспочвенны», - заявил официальный Пекин, - «поскольку Пентагон не предоставил никаких доказательств использования лазера китайскими военными».



Боевой ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС: ОРУЖИЕ, о Котором ГОВОРИЛ Путин

В то же время в Пентагоне утверждают, что за последние несколько недель произошла целая серия подобных инцидентов. Американские военные говорят, что китайские лазеры представляют собой «настоящую угрозу для пилотов». Представители Пентагона добавили, что уверены, что кто-то, кто использовал лазеры, был китайцем, но никаких доказательств этого представить не смогли.

Американская авиабаза в Джибути является единственной постоянной военной базой США в Африке. Китай открыл военно-морскую базу в Джибути всего в нескольких милях отсюда. Непонятно, почему Пентагон решил, что лазеры были китайскими.

Использование лазерных указателей пилотов - проблема большого количества аэропортов. Лазерные указатели настолько повсеместны в наши дни, что обвинять иностранных военных в такой тактике кажется весьма сомнительным. Если бы Китай действительно хотел нарушить полеты США, они, несомненно, могли бы сделать больше, чем причинить небольшие травмы нескольким пилотам грузовых самолетов.

О том, использовал ли Китай против американских пилотов лазерные указатели или это были хулиганы, вы можете высказать свое мнение по ссылке под этой новостью. Не кажется ли вам, что Вашингтон намеренно создает постоянные очаги напряженности с разными странами, чтобы всегда был предлог держать остальных в напряжении? Или китайцы все-таки хитры?

По теме:

Лазерная указка может сбить авиалайнер

Неизвестные слепят пилотов лазерными указками

Очередные "лазерные" шоу произошли в Домодедове

Пилотов трех самолетов ослепили лазерной указкой

В России появится самолет с лазерной пушкой