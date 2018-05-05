Подробности: полиция расстреляла открывшего огонь нижегородца

5 мая полиция Нижнего Новгорода ликвидировала мужчину, напавшего на стражей порядка при попытке задержания.

Rex

По данным пресс-службы Центра общественных связей ФСБ России, трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Накануне неизвестный при проверке документов напал на полицейских, а после скрылся в одном из жилых домов на улице Академика Павлова и забаррикадировался в квартире.

В ведомстве рассказали, что с учетом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции.

Преступник на предложение сложить оружие ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается личность нападавшего.

Случаи со стрельбой в Москве не так уж редки. Как сообщала Правда.Ру, в 2017 году столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы.

В соцсети выложили видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо.

Началась вся история с того, как сеть был выложен ролик, на котором неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. После этого московская полиция начала проводить проверку, виновного нашли и задержали. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе полиции.

Хулиганом, стрелявшим в центре столицы, оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву, чтобы трудоустроиться, и проживал в одном из московских хостелов. В настоящее время материалы направлены в следственные органы.