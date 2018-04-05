В Москве появился вид автомошенничества, от которого нет страховки

Правоохранители Москвы зафиксировали новый вид автомобильного мошенничества, основанного на запугивании.

Согласно новой схеме, вымогатели подкладывают в машины пакетик с солью и записку с требованием перечислить деньги на счет, угрожая подбросить наркотики.

Как рассказал 40-летний пострадавший, 2 апреля он оставил на парковке свой Chevrolet Lacetti. После посещения продуктового магазина мужчина увидел на руле записку с требованием перечислить деньги на счет, в противном случае злоумышленники угрожали подбросить "настоящий фен/кокс/гашиш и т.д./ или грязный ствол в багажнике".

В машину при этом засунули пакетик с белым веществом, которое после изучения оказалось солью. Мужчина обратился в полицию, которые предположили, что подобные случаи будут повторяться.

Отмечается, что бандиты по всей видимости знают расположение камер в торговом центре и подбрасывают письма только в те машины, которые не попадают в обзор.

"Правда.Ру" ранее обнародовала рейтинг самых угоняемых в России авто. Эксперты проанализировали данные за первый квартал этого года. Согласно предоставленным страховыми компаниями сведениям, чаще всего в нашей стране угоняют Hyundai Solaris. В большинстве случаев его пускают на запчасти.

Также в зоне риска Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5, BMW X5. Машины премиум-класса чаще всего перепродают, а массовые модели "уходят на разборки".

25% угонов в России сейчас приходится на Москву и область, а на Санкт-Петербург и область - 51%.

Ранее был составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в Москве. Статистику по итогам прошлого года привело столичное управление МВД. Выяснилось, что чаще всего угоняют авто марки Toyota, Hyundai, Lada, Nissan и Mazda. В частности, Toyota Camry, Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200 и Hyundai Solaris.