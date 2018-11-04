Мэр Уфы потребовал от подчиненных убрать из речи некоторые слова

Любопытная история произошла в Уфе. Там новый мэр города Ульфат Мустафин внезапно потребовал от своих подчиненных убрать из речи некоторые слова.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По мнению Ульфата Мустафина, депутатам Уфы необходимо выражаться конкретнее. Нового мэра возмутило, что его подчиненные употребляют слова вроде "ориентировочно" и другие ему подобные. "На его ориентируемся-то?", — спросил своих коллег Ульфат Мустафин на совещании. "Мне непонятно", — резюмировал он.

Так, новый мэр Уфы призвал подчиненных отказаться от размытых ориентировок и выражаться конкретнее. В числе прочего он потребовал, чтобы местные депутаты отказались от слов "около", "ориентировочно", "вокруг".

Примечательно, что совсем недавно Ульфат Мустафин устроил своим подчиненным разнос из-за состояния дорог в городе.

Недавно в средствах массовой информации "прославился" глава другого российского города. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что мэр небольшого поселка в Тверской области отказывается исполнять решение местного суда и ремонтировать грунтовую дорогу к населенному пункту. Свое решение он аргументирует тем, что он на своем автомобиле проезжает к поселку без каких-либо неудобств, а местные жители могли бы и сперва с сами что-нибудь сделать.

Фото: Fotodom. ru

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