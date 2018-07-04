Росгвардия с трудом остановила драку пьяных матерей на детской площадке

Прогулка молодых мамочек на детской площадке обернулась потасовкой с руганью и слезами испуганных детей. Две женщины что-то не поделили и перешли к более "активным" действиям. Подруги пытались их разнять, но все попытки были тщетны. Видео с происшествием очевидцы выложили на Youtube.

Фото: кадр из видео

Большая часть материала не имеет звука, так как авторам таким образом пришлось оградить зрителей от прослушивания бранных слов. Концентрация ругани в ролике просто зашкаливает.

Одна из женщин с криками пыталась схватить другую за волосы и лезла к ней с кулаками. Натиск разъяренной мамочки едва удавалось сдерживать подругам участниц конфликта и мужчине, который решил вмешаться.

В итоге на детской площадке появились сотрудники Росгвардии. Даже им с трудом удалось разнять женщин и усмирить зачинщицу драки. Как предполагает портал "Proufu", мамочки вели себя так, потому что были пьяными. Теперь им грозит административная ответственность.