Прогулка молодых мамочек на детской площадке обернулась потасовкой с руганью и слезами испуганных детей. Две женщины что-то не поделили и перешли к более "активным" действиям. Подруги пытались их разнять, но все попытки были тщетны. Видео с происшествием очевидцы выложили на Youtube.
Большая часть материала не имеет звука, так как авторам таким образом пришлось оградить зрителей от прослушивания бранных слов. Концентрация ругани в ролике просто зашкаливает.
Одна из женщин с криками пыталась схватить другую за волосы и лезла к ней с кулаками. Натиск разъяренной мамочки едва удавалось сдерживать подругам участниц конфликта и мужчине, который решил вмешаться.
В итоге на детской площадке появились сотрудники Росгвардии. Даже им с трудом удалось разнять женщин и усмирить зачинщицу драки. Как предполагает портал "Proufu", мамочки вели себя так, потому что были пьяными. Теперь им грозит административная ответственность.
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