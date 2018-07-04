В Солсбери снова зарегистрировано тяжелейшее отравление

В Солсбери и соседнем Эймсбери произошел инцидент с отравлением. Об этом сообщают местные правоохранительные органы. Мужчину и женщину в возрасте 40 лет обнаружили без сознания в одном из городских домов.
Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщается в заявлении. Сейчас полиция пытается выяснить, чем именно могли отравиться пострадавшие. Изначально сотрудники правоохранительных органов предположили, что причиной такого состояния стало употребление наркотиков.
Но на данный момент полицейские заявляют, что жертвы отравились неизвестным веществом. Тех, кто принимает наркотики, попросили быть более бдительными. Населению направлена просьба сообщать обо всех наркоторговцах.
Опасности для горожан инцидент пока не представляет.
Ранее "Правда.Ру" писала, в начале марта в Скрипаля, осужденного за госизмену и позже переданного в Великобританию, и его дочь Юлию нашли без сознания. Специалисты ОЗХО отметили, что выявление отравляющего вещества займет время. Однако Лондону хватило нескольких часов, чтоб обвинить в произошедшем Москву.
За этим последовала высылка 23 российских дипломатов и заморозка всех двусторонних контактов на высшем уровне. РФ повторила поступок Англии.
Расследование до сих пор продолжается.
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