За что Друзя из "Что? Где? Когда?" покалечили клюшкой

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Знатоку из популярной интеллектуальной телевизионной передачи "Что? Где? Когда?" Александру Друзю всерьез досталось по лицу клюшкой. Медикам пришлось даже наложить несколько швов.

По словам самого участника телепередачи, история с ним приключилась курьезная. Александр Друзь с приятелями играл в гольф. Один из товарищей знаток замахнулся металлической клюшкой для удара, а Друзь по несчастной случайности, оказался рядом. В этот момент Александр Друзь и получил серьезный удар по лицу. Мужчине рассекли металлической клюшкой для гольфа бровь и нос. Сейчас, по словам самого пострадавшего, с ним все в порядке. Принес ли горе-игрок, покалечивший знатока, извинения другу, неизвестно.

Первый выпуск телепередачи "Что? Где? Когда?" вышел на экраны еще в Советском союзе, а если точнее — в 1975 году. Телепрограмма очень быстро обрела поклонников, в следствие чего была создана спортивная версия игры. Александр Друзь впервые появился в "Что? Где? Когда?" в 1981 году, и впоследствии участвовал в играх практически без перерывов, что является рекордом телепередачи. Является магистром игры, обладателем приза "Бриллиантовая сова", шестикратным обладателем приза "Хрустальная сова". Многократный участник телеигр "Брэйн ринг" и "Своя игра", в которых также установил ряд достижений.