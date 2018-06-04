Извержение вулкана в Индонезии на 11,5 км ввысь (видео)

1 июня в Индонезии проснулся вулкан Мерапи, выпустив столб пепла высотой до 11,6 км.
Пепел и рост опасности побудили чиновников изменить цветовой код безопасности авиации до красного цвета.
Несмотря на отсутствие необходимости эвакуации, поскольку район по - прежнему безопасен, жителям, проживающим вблизи вулкана, напомнили, что они не должны входить в зону отчуждения - 3 км (1,8 мили) - и призывали сохранять спокойствие.
Сообщается, что высота столба пепла действительно достигла 11,6 км (38 000 футов). Специалисты отметили, что он обрушился в основном вокруг вулкана, и международный аэропорт Джакарты остался открытым для самолетов.
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