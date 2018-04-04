Веганка расстреляла Youtube за недостаток лайков

3 апреля на штаб-квартиру YouTube в Калифорнии было совершено нападение. Девушка, ранившая трёх человек, а затем покончившая с собой, была расстроена тем, что хостинг перестал платить ей за ролики.

Фото: twitter.com/@tina_patel

Как сообщает CBSLA, отец нападавшей Исмаил Агдам пояснил, что его дочь была веганской активисткой и защитницей животных. Ранее девушка жаловалась своей семье, что YouTube перестал платить ей за контент - она снимала ролики с животными, тренировками и веганской кулинарией.

Насим считала, что видеохостинг дискриминировал её, а все её видео фильтровали. По данным издания, семья не видела девушку, потому родственники заявили о пропаже.

Сразу после этого полиция обнаружила Насим Агдам спящей в машине и передала семье, что у девушки всё хорошо. Но спустя несколько часов она напала на офис YouTube.

В итоге три человека получили огнестрельные ранения, а сама нападавшая застрелилась.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 14 ноября в калифорнийском округе Техаса в результате стрельбы возле начальной школы погибли пять человек. По данным СМИ, погиб и сам нападавший, его застрелила полиция. Как передаёт CBS, при нём были обнаружены два пистолета и полуавтоматическая винтовка. При этом раненых транспортировали вертолётом, пояснил помощник шерифа Фил Джонстон.

Очевидцы отмечали, что прозвучало не менее сотни выстрелов. При этом, по данным СМИ, стрельба велась в семи различных точках. Родители пострадавших пояснили, что одного ребёнка ранили в ногу и грудь, ещё одного - в руку. При этом оба школьника оставались в сознании.