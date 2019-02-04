Сбросивший пенсионера со скамейки полицейский оказался "давно уволенным"

Сотрудника полиции, который скинул лежавшего на скамейке пенсионера на пол, уволили из органов в конце 2018 года. Происшествие получило широкую огласку 4 февраля, когда его видеозапись попала в эфир федеральных телеканалов.
На записи слышно, как страж правопорядка угрожает пожилому гражданину отправить его мерзнуть на улицу, если тот не сядет "по человечески" и видно, что в момент падения из рук старика выскользает трость.
Оказалось, что инцидент произошел еще весной 2017 года на вокзале в селе Раевка Альшеевского района Башкирии. Из двоих попавших на видео сотрудников один уже не работает в полиции.
— В отношении второго полицейского проверка еще проводится, — сообщила пресс-служба управления транспорта МВД России по Приволжскому федеральному округу.
В ведомстве считают, что сотрудники повели себя по отношению к мужчине некорректно, хотя тот и лежал в грязных ботинках на скамейке для пассажиров.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Башкирии уволили 23-летнюю сотрудницу МВД за распитие алкоголя на рабочем месте.
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