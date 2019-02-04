СМИ сообщили о заражении курсантов-суворовцев эхинококкозом

Вспышка эхинококкоза обнаружена в Ульяновском гвардейском суворовском училище. По словам матери одного из суворовцев, в легких детей обнаружили червей.

"Точно известно, что у работника кухни тоже нашли эхинококк, а также у двух офицеров. Вся моя информация от родителей", — передает слова матери "Говорит Москва".

По информации ТАСС, болезнь диагностировали у 26 суворовцев. Всего в военном заведении учился 500 детей. Его руководство считает, что заражение эхинококкозом не связано с условиями проживания и организацией питания в училище.

"Говорит Москва" уточняет, что обследуют только детей, чьи семьи проживают в Ульяновске. Иногородних врачи не осматривают. УЗИ проводит один человек.

Лечение эхинококкоза требует длительной лекарственной терапии, а в ряде случаев — и хирургического вмешательства. Болезнь может передаваться через зараженную яйцами паразитов пищу, а также при прямом контакте с больными животными.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что читинском суворовском училище повесился курсант.

Источник фото: Официальный сайт Ульяновского гвардейского суворовского училища

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