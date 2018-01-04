В США "салютовал" автомобиль, начиненный фейерверками. Видео

В США в городе Хьюстон молодые люди запускали салюты в честь празднования Нового года и случайно запустили один из них в автомоболь, набитый фейерверками. Dodge Charger, припаркованный у торгового центра, полыхнул от души.



(CAR ON FIRE) 2018 Houston Fireworks mishap

Как выяснилось позже, багажник авто был полон фейерверков, которые не замедлили полыхнуть. Позже владелец машины рассказал журналистам, что машине потребуется ремонт, однако он не переживает. "В следующий раз снова поеду запускать фейерверки, только багажник буду держать закрытым", — рассказал он журналистам.