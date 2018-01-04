В ЮАР в столкновении поезда с грузовиком пострадали сто человек

В ЮАР в провинции Свободное государство порядка 100 человек пострадали и не менее четырех погибли при столкновении пассажирского поезда и грузовика. Авария произошла в четверг, 4 января, на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад, сообщают местные власти.

Фото: Twitter

В результате столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся. Состав следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны состава.

На месте происшествия работают спасательные службы и медики. Выясняются подробности ДТП.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Читинской области грузовой состав сошел с рельсов на перегоне Бада — Жипхеген. Из-за этого было задержано движение поезда № 19 Пекин-Москва.

С рельсов сошли 17 вагонов, пострадавших нет, но был нарушен габарит соседнего пути, а движение по перегону временно приостановлено. Состав вез целлюлозную продукцию.

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