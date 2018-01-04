Массовое отравление в московском ресторане: 10 человек съели несвежую рыбу

В Москве в одном из ресторанов десять человек отравились несвежей рыбой. Об этом стало известно по информации заммэра Москвы Леонида Печатникова.

Печатников заявил, что отравление не было тяжелым, однако, один человек был госпитализирован. Происшествие случилось в среду, 3 января. Пострадавший уже выписан.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации, как провести новогоднюю ночь без неприятных последствий. Памятка о том, как питаться в праздничную ночь, опубликована на официальном сайте ведомства.

Для того, чтобы избежать пищевого отравления необходимо тщательно проверять срок годности и условия хранения продуктов, которые окажутся на новогоднем столе.

Также эксперты рекомендуют не покупать домашние заготовки "с рук" и не резать салаты впрок. Вместо этого лучше готовить пищу небольшими порциями.

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