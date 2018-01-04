Девять китайцев погибли при пожаре на складе под Новосибирском

В Новосибирской области в Искитимском районе девять граждан КНР погибли в пожаре. Возгорание произошло в крупном производственном цеху, его площадь составить две тысячи квадратных метров, сообщает "Интерфакс".

Тела погибших были найдены в ходе тушения пожара, после были обнаружены их документы. По предварительным данным, все они работники склада.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Астане в Центральном парке загорелась главная новогодняя елка столицы. Примечательно, что она искусственная.

" 25 декабря в 06 часов 19 минут поступило сообщение о том, что горит елка по адресу: улица Туран. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось загорание искусственной елки. Пожар ликвидирован в 06 часов 38 минут. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено", — сообщил официальный представитель КЧС.

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