Четверо детей пострадали из-за порыва стояка с кипятком в санатории

В Приморском крае четверо детей получили ожоги из-за порыва стояка отопления. Инцидент произошел в одном из санаториев в поселке Горные Ключи Кировского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Четверо детей получили ожоги нижних ног I степени. Также ожоги получил охранник санатория, который устранял последствия аварии. Пострадавшие дети были доставлены в Центральную районную больницу, где им оказали помощь.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Тюмени девятилетний мальчик, гулявший на улице, получил ожог левой голени из-за порыва трубы с кипятком. Инцидент произошел на улице Широтной около дома 146/1.

Ребенок наступил в лужу с кипятком. Он был госпитализирован в ОКБ-1, его состояние стабильное, ребенку оказывается необходимая помощь. Сотрудники следственного комитета организовали проверку по данному факту.

Представители "Урало-Сибирской теплоэнергетической компании" заявили, что официальных жалоб на работу организации не поступало.

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