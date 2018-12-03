Ополченец, воевавший на стороне Донецкой народной республики на юго-востоке Украины, не получит в Российской Федерации статус беженца. Более того, его собираются выслать на территорию Украины под суд трибунала.
Филипп Венедиктов родился в Кривом Роге. В Челябинскую область, в город Магнитогорск, он переехал в прошлом году, к девушке. С ней он познакомился в Крыму, где проходил курс лечения от тяжелого ранения, полученного в результате военных действий на юго-востоке Украины.
По словам Филиппа Венедиктова, в ходе начавшегося вооруженного противостояния на Донбассе в 2014 году он был призван в ряды Вооруженных сил Украины. Оттуда он дезертировал и перешел на сторону ополчения. В ходе несений боевой службы Филипп Венедиктов получил от руководства Донецкой народной республики ряд боевых наград за заслуги в бою.
Переехав в Магнитогорск, он занялся оформлением себе гражданства Российской Федерации. Но ему отказали, заявив, что на территории Украины он считается самым настоящим террористом. Также рассматривается вопрос о том, чтобы выслать Филиппа Венедиктова на Украину, где его будут судить согласно тамошнему законодательству.
Боевые награды мужчина получил, в числе прочего, за то, что вытаскивал из-под огня раненых русских добровольцев. Филипп Венедиктов признался, что, несмотря на все, происходящее с ним сейчас, все равно любит Россию и в случае окончательного отказа ему в российском гражданстве вновь отправится на войну.
Отметим, что за последнюю неделю и без того высокий уровень напряженности между Российской Федерацией и Украиной возрос многократно. Но действующему президенту Украины Петру Порошенко, по-видимому, мало. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава государства в интервью немецким средства массовой информации сообщил, что Россия якобы готовит атаку на Бердянск и Мариуполь.
Фото: Fotodom. ru
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