В России начали взрывать двери Пенсионных фондов

В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.

Фото: соцсети

От взрыва повреждена дверь, разбито стекло. В полу образовалась черное углубление, и разбита облицовка у входа. По сообщениям очевидцев, взорвали устройство фабричного производства. В результате ЧП никто не пострадал.

"Несмотря на инцидент, который произошел 3 августа 2018 года, работа учреждения и прием граждан осуществляются в штатном режиме. Вход для посетителей организован с запасного выхода, расположенного с торца здания", - прокомментировала ситуацию пресс-служба Пенсионного фонда.

Ранее "Правда.Ру" писала, депутаты Госдумы приняли законопроект о пенсионной реформе. Самым значимым моментом которой является повышение возраста выхода на пенсию. Для мужчин - с 65 лет, для женщин - с 63-х. Здесь изменений никаких - как было обещано правительством, так депутаты и согласились.

В итоге "за основу" законопроекта проголосовали 328 депутатов. Против высказались 104. Все депутаты, поддержавшие законопроект, представляют "Единую Россию". Что, повторимся, никакой неожиданностью не является. Председатель правительства Дмитрий Медведев является председателем партии. Так что иной исход голосования стал бы свидетельством серьезного политического кризиса в стране.

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