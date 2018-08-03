В Амстердаме задержали российского "инвестора" ИГ*

В аэропорту Амстердама задержали гражданина России Юсупа Б. по подозрению в финансировании "Исламского государства"*. Об это сообщил ТАСС представитель прокуратуры Берлина.

"Да, я могу подтвердить, что он является гражданином России", - заявил источник агентства.

В отношении 29-летнего Юсупа Б. прокуратура Берлина совместно с земельным ведомством по охране конституции Бранденбурга завела дело.

Информатор из прокуратуры добавил, что Юсуп Б. подозревается в передаче денежных средств ИГИЛ*. Россиянин финансировал акции по подготовке боевиков и способствовал закупке боеприпасов для боевиков ИГИЛ* в Сирии. Отмечается, что денежные средства были переправлены самым опасным джихадистам.

Подозреваемый выяснил, что в его отношении ведется расследование, он бежал в Южную Америку. Его задержали в аэропорту, когда он пытался вернуться обратно.

Голландии предстоит рассмотреть вопрос о передаче Юсупа Б. российским властям.

*"Исламское государство" - запрещенная на территории России террористическая организация